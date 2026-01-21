Waspada Cuaca Hari Ini, Ada Peringatan dari BMKG untuk Petambak Kaltim

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan untuk para petambak yang tersebar di pesisir Kaltim agar mewaspadai pasang laut setinggi 2,7-2,9 meter pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026.

Pasalnya, pasang setinggi ini berpotensi menghambat aktivitas hingga merusak tambak.

"Pasang laut bisa menyebabkan sejumlah hal, seperti banjir rob, tambak terendam, dan sejumlah dampak lainnya," kata Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Carolina Meylita Sibarani, dikutip Rabu (21/1).

Kawasan yang diprakirakan mengalami pasang laut antara lain di muara Sungai Mahakam (Pulau Nubi), Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pasang tertinggi 2,7 meter, diperkirakan terjadi pada 21 Januari pukul 20.00 WITA.

Sementara surut terendah 0,3 meter pada 24 Januari pukul 03.00 WITA.

Kawasan Pulau Nubi dan sekitarnya, terutama di Muara Pantauan, kata dia, banyak tambak udang dan kepiting milik warga yang aktif, sehingga dengan adanya peringatan dini BMKG ini diharapkan warga melakukan kesiapsiagaan dan pengamanan agar petambak tidak merugi.

Kawasan lainnya adalah perairan Balikpapan, yakni pasang tertinggi diperkirakan terjadi pada hari ini dengan ketinggian 2,9 meter pada pukul 20.00 WITA.

Prakiraan surut terendah 0,3 meter pada 22 Januari pada pukul 14.00 WITA.