JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Tenggelam di Sungai Santan Ulu Saat Memanen Sawit, Seorang Buruh Ditemukan Meninggal

Tenggelam di Sungai Santan Ulu Saat Memanen Sawit, Seorang Buruh Ditemukan Meninggal

Selasa, 20 Januari 2026 – 17:18 WIB
Tenggelam di Sungai Santan Ulu Saat Memanen Sawit, Seorang Buruh Ditemukan Meninggal - JPNN.com Kaltim
Anggota SAR melakukan evakuasi korban tenggelam di Marangkayu, Kutai Kartanegara, Selasa (20/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Pos SAR Kutai Timur

kaltim.jpnn.com, MARANGKAYU - Seorang buruh panen sawit bernama M Rosaid Amar alias Edo (33), warga RT 002, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, ditemukan meninggal.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah terjatuh dan tenggelam di Sungai Santan Ulu di Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat memanen sawit.

Mendapat laporan tersebut, Tim Search and Resque (SAR) bergerak melakukan pencarian.

Baca Juga:

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Koordinator Pos SAR Kabupaten Kutai Timur Aries Setiawan, Selasa (20/1).

Korban ditemukan di hari kedua operasi pencarian pada Selasa ini.

Korban ditemukan pada jarak sekitar 9 kilometer ke arah hilir sungai dari lokasi kejadian di perkebunan sawit.

Baca Juga:

Kronologi kejadian berawal saat korban yang buruh panen sawit terjatuh ke sungai ketika sedang memindahkan buah sawit menggunakan seling gantung pada Minggu (18/1) siang sekitar pukul 14.00 WITA.

Korban yang tidak bisa berenang kemudian tenggelam di sungai.

Seorang buruh di Marangkayu ditemukan meninggal setelah terjatuh dan tenggelam di Sungai Santan Ulu saat memanen sawit
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   buruh tenggelam korban meninggal dunia Tim SAR buruh sawit korban tenggelam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU