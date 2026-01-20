Tenggelam di Sungai Santan Ulu Saat Memanen Sawit, Seorang Buruh Ditemukan Meninggal

kaltim.jpnn.com, MARANGKAYU - Seorang buruh panen sawit bernama M Rosaid Amar alias Edo (33), warga RT 002, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, ditemukan meninggal.

Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah terjatuh dan tenggelam di Sungai Santan Ulu di Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat memanen sawit.

Mendapat laporan tersebut, Tim Search and Resque (SAR) bergerak melakukan pencarian.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Koordinator Pos SAR Kabupaten Kutai Timur Aries Setiawan, Selasa (20/1).

Korban ditemukan di hari kedua operasi pencarian pada Selasa ini.

Korban ditemukan pada jarak sekitar 9 kilometer ke arah hilir sungai dari lokasi kejadian di perkebunan sawit.

Kronologi kejadian berawal saat korban yang buruh panen sawit terjatuh ke sungai ketika sedang memindahkan buah sawit menggunakan seling gantung pada Minggu (18/1) siang sekitar pukul 14.00 WITA.

Korban yang tidak bisa berenang kemudian tenggelam di sungai.