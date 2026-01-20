Atasi Longsor di Jalan Sangatta-Bengalon, BBPJN Siapkan Anggaran Hingga Rp 5,5 Miliar

kaltim.jpnn.com, SANGATTA - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menyiapkan anggaran hingga Rp 5,5 miliar untuk menangani jalan nasional yang longsor di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Lokasinya antara jalan poros Sangatta-Bengalon.

‎“Ini aset jalan nasional, sudah kami usulkan dan disetujui,” kata Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Kalimantan Timur BBPJN, Viasmudji Bitticaca, Selasa (20/1).

Dia menyebutkan jalan nasional itu merupakan akses yang menjadi jalur utama menuju ke Kalimantan Utara (Kaltara) tersebut terlihat di sejumlah titik mengalami longsor dan rusak berat.

Viasmudji menegaskan penanganan longsoran di ruas jalan tersebut telah menjadi prioritas dan akan dilaksanakan tahun ini.

Menurut Viasmudji, pihaknya telah menyiapkan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 5,5 miliar pada tahap awal untuk memperbaiki jalan nasional segmen poros Sangatta-Bengalon.

Nilai tersebut masih bersifat estimasi karena proses kontrak belum berjalan.

Dia mengatakan perhitungan itu masih dalam penanganan beberapa titik longsoran yang berjumlah sekitar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta per meter.

‎"Panjang longsoran prioritas yang akan ditangani sekitar 50 meter pada satu titik utama," tuturnya.

‎Viasmudji menjelaskan secara keseluruhan, dari Sangatta hingga Simpang Perdau terdapat sekitar 16 titik rawan longsor dengan kategori berbeda.

Dikemukakannya, ada longsoran yang minor dan ada yang lebih parah hingga menggerus setengah badan jalan.

Sambil menunggu pekerjaan utama, BBPJN tetap melakukan penanganan preventif agar kerusakan tidak melebar, seperti pemasangan bronjong atau sandbag.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan akses jalan tetap terbuka dan lalu lintas tidak terputus.

Jalan nasional itu sangat penting menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

‎“Yang penting kami pastikan lalu lintas tetap berjalan, meskipun harus satu arah dengan sistem buka-tutup,” tegas ‎Viasmudji. (antara/jpnn)