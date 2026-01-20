JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Ini Proyek Infrastruktur di Penajam Paser Utara yang Bakal Didanai Bankeu dari Kaltim

Ini Proyek Infrastruktur di Penajam Paser Utara yang Bakal Didanai Bankeu dari Kaltim

Selasa, 20 Januari 2026 – 11:53 WIB
Ini Proyek Infrastruktur di Penajam Paser Utara yang Bakal Didanai Bankeu dari Kaltim - JPNN.com Kaltim
Gerbang Madani Kabupaten Penajam Paser Utara. Ilustrasi. Foto: Nyaman Bagus Purwaniawan/Antara

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA -  

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) fokus terhadap infrastruktur jalan usaha tani dan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga.

Beberapa proyek akan dilaksanakan tahun ini yang didanai oleh Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.

Baca Juga:

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Petriandy Ponganton Pasulu menyampaikan Pemprov Kaltim memberikan bankeu sekitar Rp 20 miliar kepada Pemkab PPU untuk peningkatan infrastruktur.

"Pelaksanaan peningkatan infrastruktur dari bankeu masih menunggu tahapan asistensi dari pemerintah provinsi," kata Petriandy, Selasa (20/1).

Dia menyampaikan Bankeu sekitar Rp 20 miliar dari Pemprov Kaltim untuk pembangunan dua jalan dan tiga drainase.

Baca Juga:

Perinciannya kisaran Rp 2 miliar untuk pembangunan tiga sistem saluran air (drainase).

Sekitar Rp 7 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang pantai (coastal road), serta akses jalan menuju Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pemprov Kaltim memberikan bankeu sekitar Rp 20 miliar kepada Pemkab PPU untuk peningkatan infrastruktur
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   bantuan keuangan Pemprov Kaltim proyek infrastruktur Penajam Paser Utara PPU proyek infrastruktur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU