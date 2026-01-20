Ini Proyek Infrastruktur di Penajam Paser Utara yang Bakal Didanai Bankeu dari Kaltim
kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA -
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) fokus terhadap infrastruktur jalan usaha tani dan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga.
Beberapa proyek akan dilaksanakan tahun ini yang didanai oleh Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Petriandy Ponganton Pasulu menyampaikan Pemprov Kaltim memberikan bankeu sekitar Rp 20 miliar kepada Pemkab PPU untuk peningkatan infrastruktur.
"Pelaksanaan peningkatan infrastruktur dari bankeu masih menunggu tahapan asistensi dari pemerintah provinsi," kata Petriandy, Selasa (20/1).
Dia menyampaikan Bankeu sekitar Rp 20 miliar dari Pemprov Kaltim untuk pembangunan dua jalan dan tiga drainase.
Perinciannya kisaran Rp 2 miliar untuk pembangunan tiga sistem saluran air (drainase).
Sekitar Rp 7 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang pantai (coastal road), serta akses jalan menuju Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
