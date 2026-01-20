Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Januari 2026 Kompak Meroket, Jadi Berapa per Gram?

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 20 Januari 2026, baik produk buatan Galeri24 dan UBS kompak meroket.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (20/1), harga jual emas Galeri24 dari semula Rp 2.688.000 menjadi Rp 2.731.000 per gram atau naik Rp 43.000.

Begitu pula harga emas UBS turut mengalami kenaikan tinggi, yaitu ke angka Rp 2.783.000 dari awalnya dibanderol Rp2.739.000 per gram atau naik Rp 44.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.432.000