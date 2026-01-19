Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Kesultanan Paser Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Kesultanan Paser diusulkan memperoleh gelar pahlawan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada Kementerian Sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kaltim Sukariamat mengungkapkan saat ini dokumen usulan Sultan Ibrahim Chaliluddin sudah dinyatakan lengkap.

"Bahkan telah melalui tahapan seminar nasional sebagai syarat krusial pengajuan," kata Sukariamat, Senin (19/1).

Hingga saat ini, Kalimantan Timur tercatat memiliki satu pahlawan nasional, yakni Sultan Aji Muhammad Idris berasal dari Kesultanan Kutai yang berjuang lintas provinsi hingga dimakamkan di Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dinas Sosial Kaltim membidik seluruh berkas fisik maupun administrasi Sultan Paser tersebut untuk dapat diserahkan kepada Kementerian Sosial di Jakarta sebelum batas waktu pada Maret 2026.

"Pengajuan ini juga didukung oleh keberadaan ahli waris, Adjie Benni Syarief Fiermansyah Chaliluddin, yang berdomisili di Cianjur dan menyimpan rapi dokumen asli, termasuk arsip masa Hindia Belanda," terangnya.

Pihaknya mencatat fakta sejarah Sultan Ibrahim Chaliluddin pemimpin yang dibenci Belanda karena sikap keras menentang kolonialisme hingga dicap sebagai pemberontak berbahaya.