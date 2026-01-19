Ngeri, Lagi Cari Rumput di Sekitar Waduk, Wanita Paruh Baya Diserang Buaya

kaltim.jpnn.com, TARAKAN - Seorang wanita paruh baya menjadi korban serangan buaya.

Peristiwa itu terjadi saat korban sedang mencari rumput untuk pakan ternak di sekitar Waduk Persemaian, Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan pada Senin (19/1) sore sekitar pukul 15.15 WITA.

"Kejadian bermula ketika korban yang identitasnya belum diketahui sedang mengambil rumput di tepi Waduk Persemaian untuk pakan ternak sapi," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tarakan Iptu Rusli, Senin.

Dia mengatakan saat sedang beraktivitas, korban tiba-tiba diterkam seekor buaya dan sempat berteriak meminta pertolongan warga sekitar.

Mendengar teriakan tersebut, personel Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Tarakan yang sedang melaksanakan kegiatan pembinaan fisik terhadap calon siswa Polri segera menuju lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan.

Dengan sigap, personel berupaya melepaskan gigitan buaya yang diperkirakan berukuran panjang sekitar 3 meter dengan lebar kurang lebih 40 sentimeter dari kaki korban.

Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius berupa patah tulang pada bagian betis kaki kanan yang disebabkan oleh gigitan buaya.