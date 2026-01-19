Perumda Danum Taka Optimistis Target Perluasan Cakupan Layanan Air Bersih Bisa Tercapai

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Abdul Rasyid optimistis target perluasan cakupan layanan air bersih di wilayah ini sebesar 80 persen bakal tercapai.

"Pemerintah kabupaten menargetkan cakupan layanan air bersih mencapai 80 persen hingga 2029," kata Abdul Rasyid, Senin (19/1).

Dia menyebut sepanjang 2025, cakupan layanan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara telah bertambah mencapai 41 persen dari sebelumnya 34 persen.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Bantu Rp 17 Miliar untuk Pemasangan Jaringan Air Bersih di PPU

Capaian tersebut setara dengan sekitar 17.600 sambungan air bersih rumah tangga.

Angka tersebut diperoleh dari perhitungan internal Perumda Air Minum Danum Taka sebelum dilakukan audit eksternal resmi.

Menurut Abdul Rasyid, dengan penambahan 6 ribu pemasangan sambungan air bersih rumah tangga di wilayah Kecamatan Sepaku dan kawasan pesisir pada tahun ini, cakupan layanan air bersih bakal terus bertambah secara signifikan.

Baca Juga: Ini Tantangan Dishub Kaltim Ambil Alih Pengelolaan Dermaga Strategis di Sungai Mahakam

"Jika sekitar 6.000 sambungan air bersih rumah tangga tambahan terealisasi, cakupan layanan air minum diproyeksikan melonjak hingga 60 persen sampai akhir 2026. Kami optimistis target 80 persen hingga 2029 bisa terealisasi," ujarnya.

Cakupan layanan air bersih di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut dia, menunjukkan peningkatan cukup signifikan sampai awal 2026.