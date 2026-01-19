JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Perumda Danum Taka Optimistis Target Perluasan Cakupan Layanan Air Bersih Bisa Tercapai

Perumda Danum Taka Optimistis Target Perluasan Cakupan Layanan Air Bersih Bisa Tercapai

Senin, 19 Januari 2026 – 18:14 WIB
Perumda Danum Taka Optimistis Target Perluasan Cakupan Layanan Air Bersih Bisa Tercapai - JPNN.com Kaltim
Gedung Kantor Bupati Penajam Paser Utara. Foto: Ilustrasi/Nyaman Bagus Purwaniawan/Antara

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Abdul Rasyid optimistis target perluasan cakupan layanan air bersih di wilayah ini sebesar 80 persen bakal tercapai.

"Pemerintah kabupaten menargetkan cakupan layanan air bersih mencapai 80 persen hingga 2029," kata Abdul Rasyid, Senin (19/1).

Dia menyebut sepanjang 2025, cakupan layanan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara telah bertambah mencapai 41 persen dari sebelumnya 34 persen.

Baca Juga:

Capaian tersebut setara dengan sekitar 17.600 sambungan air bersih rumah tangga.

Angka tersebut diperoleh dari perhitungan internal Perumda Air Minum Danum Taka sebelum dilakukan audit eksternal resmi.

Menurut Abdul Rasyid, dengan penambahan 6 ribu pemasangan sambungan air bersih rumah tangga di wilayah Kecamatan Sepaku dan kawasan pesisir pada tahun ini, cakupan layanan air bersih bakal terus bertambah secara signifikan.

Baca Juga:

"Jika sekitar 6.000 sambungan air bersih rumah tangga tambahan terealisasi, cakupan layanan air minum diproyeksikan melonjak hingga 60 persen sampai akhir 2026. Kami optimistis target 80 persen hingga 2029 bisa terealisasi," ujarnya.

Cakupan layanan air bersih di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut dia, menunjukkan peningkatan cukup signifikan sampai awal 2026.

Pemkab PPU menargetkan cakupan layanan air bersih mencapai 80 persen hingga 2029, Perumda Air Minum Danum Taka optimistis bisa tercapai
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   air bersih Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Paser Utara layanan air bersih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU