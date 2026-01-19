Pemprov Kaltim Bantu Rp 17 Miliar untuk Pemasangan Jaringan Air Bersih di PPU

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Provinsi Kaltim bantu Pemkab Penajam pemasangan jaringan air bersih

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan bantuan keuangan (bankeu) lebih kurang Rp 17 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) untuk pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih.

"Provinsi Kaltim memberikan bankeu 2026 Rp 17 miliar untuk pemasangan jaringan pipa distribusi," kata Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Abdul Rasyid, Senin (19/1).

Dia menyampaikan proyek pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih itu nantinya ditangani Pemkab PPU.

Setelah pengerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih rampung, kemudian diserahkan kepada Pemkab PPU dan ditangani Perumda Air Minum Danum Taka.

Pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim dilakukan di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bisa terus melakukan perluasan jaringan pipa distribusi pada tahun ini dengan bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut.

"Pemerintah kabupaten memastikan program perluasan layanan air bersih terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," katanya.