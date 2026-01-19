JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Pemprov Kaltim Bantu Rp 17 Miliar untuk Pemasangan Jaringan Air Bersih di PPU

Pemprov Kaltim Bantu Rp 17 Miliar untuk Pemasangan Jaringan Air Bersih di PPU

Senin, 19 Januari 2026 – 14:44 WIB
Pemprov Kaltim Bantu Rp 17 Miliar untuk Pemasangan Jaringan Air Bersih di PPU - JPNN.com Kaltim
Ilustrasi uang keuangan. Foto: Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Provinsi Kaltim bantu Pemkab Penajam pemasangan jaringan air bersih

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan bantuan keuangan (bankeu) lebih kurang Rp 17 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) untuk pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih.

"Provinsi Kaltim memberikan bankeu 2026 Rp 17 miliar untuk pemasangan jaringan pipa distribusi," kata Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Abdul Rasyid, Senin (19/1).

Baca Juga:

Dia menyampaikan proyek pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih itu nantinya ditangani Pemkab PPU.

Setelah pengerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih rampung, kemudian diserahkan kepada Pemkab PPU dan ditangani Perumda Air Minum Danum Taka.

Pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim dilakukan di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu.

Baca Juga:

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bisa terus melakukan perluasan jaringan pipa distribusi pada tahun ini dengan bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut.

"Pemerintah kabupaten memastikan program perluasan layanan air bersih terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," katanya.

Pemprov Kaltim menyiapkan bantuan keuangan Rp 17 miliar untuk pemasangan jaringan air bersih di PPU pada tahun ini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   bantuan keuangan Pemprov Kaltim jaringan air bersih air bersih PPU Perumda Air Minum Danum Taka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU