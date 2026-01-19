Lamin Tolan hingga Museum Sadurengas Didorong Jadi Cagar Budaya Nasional

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim berkomitmen memperkuat pelestarian warisan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan usulan empat objek cagar budaya potensial untuk naik status ke peringkat nasional sepanjang 2026.

"Untuk cagar budaya, pada tahun ini akan ada upaya serius untuk menetapkan cagar budaya ke peringkat nasional demi perlindungan yang lebih luas," kata Pamong Budaya Disdikbud Kaltim Lucia Dyah Prasetyarini, Senin (19/1).

Luci memaparkan objek prioritas yang tengah dalam proses pemberkasan, meliputi arsitektur vernakular Lamin Tolan di Kutai Barat serta bentang alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kutai Timur yang memiliki nilai sejarah dunia.

Dua situs bersejarah lainnya yang turut didorong kenaikan statusnya secara bersamaan adalah masjid tua Shirathal Mustaqiem di Samarinda dan Museum Sadurengas di Kabupaten Paser.

Luci menegaskan langkah akselerasi ini diambil mengingat saat ini baru terdapat satu objek cagar budaya di Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai peringkat nasional, yaitu Masjid Jami di Tenggarong.

"Selain fokus pada infrastruktur sejarah, program prioritas Bidang Kebudayaan tahun 2026, juga menyasar pengembangan kesenian tradisional, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, dan penguatan aspek kelembagaan," kata Luci.

Dia mengatakan implementasi program strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan teknis, seperti penelusuran jejak sejarah dan tradisi lokal, lawatan sejarah bagi generasi muda, serta percepatan penetapan warisan budaya.