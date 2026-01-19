Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Senin 19 Januari 2026, Cek Perinciannya
Senin, 19 Januari 2026 – 09:23 WIB
kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 19 Februari 2026, kompak stabil.
Dua produk buatan Galeri24 dan UBS tidak mengalami perubahan harga jual.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (19/1), harga jual emas Galeri24 stabil di Rp 2.688.000 per gram.
Begitu pula harga emas UBS tetap di Rp 2.739.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Galeri24
- 0,5 gram: Rp 1.410.000
- 1 gram: Rp 2.688.000
