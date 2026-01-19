Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Senin 19 Januari 2026, Cek Perinciannya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 19 Februari 2026, kompak stabil.

Dua produk buatan Galeri24 dan UBS tidak mengalami perubahan harga jual.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (19/1), harga jual emas Galeri24 stabil di Rp 2.688.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS tetap di Rp 2.739.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.410.000

‎- 1 gram: Rp 2.688.000