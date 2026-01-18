Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Februari 2026: UBS dan Galeri24 Kompak Turun

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harag emas di Pegadaian hari ini, Minggu 18 Februari 2026, kompak turun.

Dua produk buatan Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

‎Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (18/1), harga jual emas Galeri24 turun ke angka Rp 2.688.000 dari awalnya Rp 2.695.000 per gram atau turun Rp7.000.

Begitu pula harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.739.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp Rp 2.749.000 per gram atau turun Rp 10.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.410.000