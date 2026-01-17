Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Usulkan Ada Rute Penerbangan Bali ke Maratua Berau

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud mengusulkan ada rute penerbangan Bali ke Maratua, Kabupaten Berau.

Usulan tersebut disampaikannya saat meresmikan inaugurasi penerbangan perdana maskapai Wings Air rute Berau (BEJ)-Maratua (RTU), Jumat (16/1).

Dia menyampaikan Maratua bukan hanya destinasi wisata kebanggaan Berau dan Kaltim, tetapi juga nasional dan internasional dengan keunggulan wisata bahari yang tidak banyak ditemui di dunia lain.

Karena itu, menurut Rudy Mas'ud, membuka rute tersebut bukan sekadar membuka jalur penerbangan, tetapi juga membuka gerbang dunia pariwisata menuju Maratua.

"Saya mengusulkan agar ada rute terkoneksi Denpasar-Balikpapan-Berau-Maratua, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat melanjutkan perjalanan ke Maratua," jelasnya, dikutip Sabtu (17/1).

Dia meyakini konektivitas yang telah dibuka dari Berau ke Maratua melalui jalur udara akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilaytah tersebut.

"Sebab, pariwisata tanpa konektivitas adalah potensi yang terpuruk," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Bandara Wilayah VII Ferdinan Nurdin menyebut inaugurasi penerbangan perdana Wings Air rute Berau-Maratua menjadi sejarah bagi masyarakat Berau dan Kaltim, sekaligus membuka akses yang semakin luas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi Maratua.