Harga TBS Sawit Kaltim Turun Jadi Rp 3.175,54 per Kg, Ini Pemicunya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kaltim periode I atau pada 1-15 Januari 2026 menurun ketimbang periode sebelumnya.

Pemicunya adalah melemahnya harga crude palm oil (CPO) yang turun 1,18 persen dalam periode yang sama.

Harga minyak sawit mentah atau CPO tertimbang periode II (16-31 Desember 2025) Rp 13.921,45 per kilogram (kg), turun menjadi Rp 13.886,58 di periode I Januari 2026.

Hhal ini berpengaruh pada penurunan harga TBS hingga menjadi Rp 3.175,54 per kg.

"Harga Rp 3.175,54 per kg ini merupakan TBS yang dipanen dari pohon umur sepuluh tahun ke atas, sedangkan TBS dari umur tanam di bawahnya, harganya sedikit lebih rendah," kata Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ahmad Muzakkir, Sabtu (17/1).

Dia menyampaikan harga tersebut merupakan hasil penetapan oleh tim yang terdiri dari lintas sektor, antara lain Dinas Perkebunan Kaltim, perwakilan beberapa kelompok pekebun, dan perwakilan dari berbagai perusahaan sawit.

Muzakkir yang juga Ketua Tim Penetapan Harga TBS Sawit Kaltim mengatakan penetapan harga sengaja diarahkan melibatkan lintas sektor.

Tujuannya untuk menjaga keseimbangan, yakni agar harga tidak terlalu rendah yang merugikan pekebun, begitu pula sebaliknya.