JPNN.com

JPNN.com Kaltim Kaltim Terkini Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik, Jadi Sebegini Per Gram, Silakan Dicek!

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik, Jadi Sebegini Per Gram, Silakan Dicek!

Sabtu, 17 Januari 2026 – 07:00 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik, Jadi Sebegini Per Gram, Silakan Dicek! - JPNN.com Kaltim
Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 17 Januari 2026 kompak meroket lagi. Harga emas UBS dan Galeri24 naik sebegini per gram. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, kompak naik.

Dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga jual.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (17/1), ‎ harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.695.000 dari awalnya Rp 2.692.000 per gram atau naik Rp 3.000.

Baca Juga:

Begitu pula harga emas UBS turut naik menjadi Rp 2.749.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp Rp2.742.000 per gram atau naik Rp 7.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.414.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 17 Januari 2026 kompak meroket lagi. Harga emas UBS dan Galeri24 naik sebegini per gram
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   harga emas harga emas di pegadaian pegadaian logam mulia emas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU