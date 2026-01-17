Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik, Jadi Sebegini Per Gram, Silakan Dicek!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, kompak naik.

Dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga jual.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (17/1), ‎ harga jual emas Galeri24 naik menjadi Rp 2.695.000 dari awalnya Rp 2.692.000 per gram atau naik Rp 3.000.

Begitu pula harga emas UBS turut naik menjadi Rp 2.749.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp Rp2.742.000 per gram atau naik Rp 7.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Galeri24

- 0,5 gram: Rp 1.414.000