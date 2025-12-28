Bantu Pemulihan Pascabencana Aceh, Polda Kaltim Kirim 100 Personel Brimob

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mengirim 100 personel Brimob untuk membantu mempercepat pemulihan dan penanganan pascabencana banjir bandang di Aceh.

"Sebanyak 100 personel Brimob ditugaskan untuk membantu pemulihan bencana di Aceh Utara," kata Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro di Balikpapan, Minggu (28/12).

Jenderal bintang 2 Polri itu merincikan personel yang diterjunkan sebanyak satu satuan setingkat kompi (SSK), terdiri dari empat perwira, 85 bintara, dan 11 tamtama, dan ditempatkan di bawah kendali operasi (BKO) Polda Aceh dalam Operasi Aman Nusa II.

Pasukan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Kota Balikpapan, dan mendarat di Bandara Internasional Kualanamu Demi Serdang, Medan, Sumatra Utara.

"Kemudian personel menempuh perjalanan darat menuju Aceh Utara," katanya.

Personel Brimob Polda Kaltim dilengkapi dengan sejumlah peralatan, terutama untuk mendukung proses pembersihan wilayah terdampak, dan pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang.

"Penugasan diperkirakan berlangsung sampai setelah Idulfitri 1447 Hijriah, tetapi dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan belum memungkinkan," ujar Endar.

Menurut Endar, pengerahan lintas daerah diharapkan mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta membantu masyarakat bisa segera kembali menjalani hidup secara normal.